تفجير انتحاري يستهدف منتزهاً في بغداد.. وداعش يتبنى

قتل خمسة أشخاص، وأصيب 15 ليل الأربعاء الخميس بهجوم انتحاري وقع عند باب أحد المنتزهات في شمال بغداد، وتبناه تنظيم "داعش".

وذكر ضابط في الشرطة العراقية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن "خمسة أشخاص قتلوا وجرح 16 آخرون" في الاعتداء، لافتا إلى أن امرأة وطفلة وثلاثة شرطيين بينهم ضابط، هم ضحايا الهجوم الذي وقع عند باب منتزه "الشعلة الأولى".

ووقع الهجوم في منطقة الشعلة ذات الأغلبية الشيعية في شمال غرب بغداد.

وأعلن مركز الإعلام الأمني أن القوات الأمنية (دورية نجدة مع دورية طوارئ) تصدت لإرهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، فجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل متنزه الصقلاوية في منطقة #الشعلة غربي #بغداد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم في بيان بث على مواقع التواصل الاجتماعي (تلغرام).

وأشار البيان إلى أن التفجير الذي نفذه "ابو عمر الانصاري" استهدف تجمعا "للرافضة" وعناصر الشرطة واسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم ملازم رامي ظاهر فليح مسؤول استخبارات الغزالية".