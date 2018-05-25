غارات عراقية على موقعين لـ"داعش" داخل سوريا

شن سلاح الجو العراقي، الخميس، غارات استهدفت موقعين لتنظيم #داعش في #سوريا للمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي.

وقال الجيش العراقي في بيان، الجمعة، إنه استخدم في القصف الجوي مقاتلات من نوع أف 16 استهدفت موقعين، أحدهما لقيادة التنظيم والآخر مقراً ومستودعاً للصواريخ به عدد من عناصر "داعش" بمنطقة هجين داخل الأراضي السورية.

وأكد البيان أن العملية حققت أهدافها، ودمرت الموقعين بالكامل، مشيراً إلى أن القصف استند إلى معلومات استخباراتية.

وقصف سلاح الجو العراقي موقعاً لتنظيم "داعش" بسوريا، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وذكر بيان الجيش أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة طائرات إف 16 العراقية تدك مقر قيادة ودعم لوجيستي لعصابات داعش الإرهابية داخل الأراضي السورية وتدمره بشكل كامل".

ونفذ سلاح الجو العراقي عدة ضربات جوية ضد التنظيم في سوريا منذ العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الشهر الماضي إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة إذا ما هدد التنظيم أمن العراق. واجتاح مقاتلو التنظيم ثلث أراضي العراق قبل نحو ثلاث سنوات.

وأعلن العبادي النصر على التنظيم في ديسمبر/كانون الأول لكنه لا يزال يشكل تهديداً في جيب على الحدود مع سوريا ويواصل نصب كمائن وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في أنحاء العراق.