العراق.. 100 نائب يقدمون شكوى ضد مفوضية الانتخابات

رغم أنه لم يبق سوى أسابيع على العمر المتبقي للبرلمان الحالي، يعقد مجلس النواب اجتماعا استثنائياً غداً الأحد، برئاسة سليم الجبوري رئيس البرلمان بدورته الحالية لبحث رفع شكوى لدى الأمم المتحدة ضد مفوضية الانتخابات حول الاقتراع الذي جرى في 12 مايو/أيار الحالي.

وكان من المفترض عقد هذه الجلسة اليوم السبت، لكن بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها (164 نائباً) تم تأجيلها للغد.

وأكد مصدر من المكتب الإعلامي في مجلس النواب أن الجلسة ستشهد مناقشة شكوى النواب ضد المفوضية، والتي وقّع عليها 100 نائب، وهدفها تصحيح مسار عمل مفوضية الانتخابات، خاصةً بعد فقدان السيطرة على مجريات الأمور بخصوص فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

وحملت الشكوى توقيع رئيس البرلمان. وبحسب الشكوى، سيتم تقديم مذكرة إلى يان كوبيش، الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، للتدخل في الأزمة التي حصلت نتيجة شبهات التزوير لدى احتساب النتائج في المفوضية، والإشراف على عملية العد والفرز اليدوي ليتم الفصل في كل الشكاوى.

كما شكك البرلمان في شرعية الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها وفق النتائج المعلنة من قبل المفوضية "كونها لا تمت إلى الواقع بصلة وفق كل المعطيات والتقارير التي جاء بها ممثلو الكيانات السياسية ومندوبو المنظمات المحلية والدولية التي راقبت الانتخابات".

"سائرون" يوافق على إعادة الفرز

من جهتها، أعلنت الكتلة المتصدرة لنتائج الانتخابات النهائية عن موافقتها "لطمأنة الناخبين والكتل السياسية"، وإعطاء فرصة لمفوضية الانتخابات لإثبات شفافية إجراءاتها أمام الرأي العام.

ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم السبت إعلان "تحالف سائرون" بمحافظة ذي قار موافقته للطلبات المتكررة التي تنادي بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.

وأكد رئيس التحالف في المحافظة صادق السليطي أن "تحالف سائرون سيوافق على إعادة عد وفرز النتائج في المراكز المشكوك بصحة نتائجها والمقدمة عليها طعون لدى المفوضية بأدلة دامغة".

اتهام "العصائب" بتزوير النتائج

اتهامات الجهات السياسية التي لم يحالفها الحظ بالحفاظ على مقاعدها البرلمانية تطور إلى تسمية الجهات المشاركة بعملية تزوير الانتخابات.

وفي هذا السياق، اتهم النائب جواد البولاني اليوم السبت، زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي بسرقة أصوات الناخبين.

وقال البولاني في مؤتمر صحفي عقده في منى البرلمان إن الانتخابات تم تزويرها عبر الوسائل الإلكترونية وبفرق فنية من الخارج موجودة بالقرب من المنطقة الخضراء، مبيناً أن جهاز المخابرات والأمن الوطني لديه علم بعمليات التزوير.

وطالب البولاني رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ موقف تجاه ما حصل من خروقات في العملية الانتخابية، موضحاً أن فريقا فنيا وخبراء من لبنان وخبير من بيلاروسيا وخبير عراقي هم من شاركوا بعملية تزوير الانتخابات.

ويترقب جميع السياسيين العراقيين ما ستتخذه رئاسة البرلمان الحالية من قرارات قد تكون مصيرية بحق مستقبل البلاد السياسي، كون نتائج الانتخابات جاءت خلافاً للتوقعات معظم كتل السياسية.