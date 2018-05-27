العراق.. "الاتحادية" ترفض الدعوى بتزوير الانتخابات

بسبب غياب النصاب القانوني، فشل مجلس النواب العراقي، الأحد، للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة كانت مقررة للضغط على مفوضية الانتخابات للتراجع عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

أما الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات العراقية فاصطدمت برفض المحكمة الاتحادية، التي ردت دعوى تطلب إلزامَها بعدم المصادقة على النتائج لشبهاتِ تزوير.

ويواصل البرلمان الضغط على مفوضية الانتخابات لإعادة عد الأصوات وفرزها يدوياً، في هذه الأثناء أثبتت لجنة حكومية إمكانية اختراق أجهزة التصويت وتزوير النتائج خلال دقائق.

ويضع أعضاء البرلمان خيارين في مسعى إلى تغيير النتائج، وإن بنسبة بسيطة، وهما إما إعادة إحصاء أصوات الناخبين يدوياً، أو إصدار قرار يطلب من الهيئة القضائية التدخل.

ويسعى آخرون إلى تمرير قانون يقيل مجلس المفوضين ويحل محلهم قضاة، مستغلين بذلك أكثر من 30 يوماً متبقية من عمر البرلمان.

من جانبها ردت المحكمة الاتحادية دعوى كانت تطلب إلزامها بعدم المصادقة على النتائج لشبهات تزوير.

أما المفوضية فقد أعلنت أنها ستتعاون وتعمل مع اللجنة الحكومية التي توصلت إلى إثبات إمكانية اختراق أجهزة التصويت خلال دقائق فقط.

في حين ألزم مجلس القضاء الأعلى المفوضية بقبول الشكاوى المقدمة من المعترضين والنظر فيها، كي يتسنى لهم فيما بعد الطعن في القرار الصادر عن القضاء.

يذكر أن 100 نائب في البرلمان الحالي طلبوا رسمياً من بعثة الأمم المتحدة في العراق التدخل في قضية "تزوير الانتخابات".