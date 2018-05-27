العراق.. التيار الصدري يتهم البرلمان بتجاوز صلاحياته

أكد جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن مجلس النواب العراقي لا يملك صلاحية إلغاء نتائج الانتخابات أو تعديلها أو الخوض بصحتها، لافتاً إلى أن ذلك سيؤسس للفوضى والمهام البعيدة عن مفهوم التشريعات.

وأضاف الموسوي أن قانون مفوضية الانتخابات رسم الآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج والشكاوى عليها، مبيناً أن القانون تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون.

كما وصف الموسوي ما يقوم به مجلس النواب حاليا بالزحف على صلاحية السلطات الأخرى فيما مهمته في هذا المجال تكمن في مساءلة المفوضية في حال التقصير بعملها، وفقاً للقانون ومحاسبتها إن توفرت الأدلة.

هذا وطالب المفوضية بالنظر بجدية وعدالة بالشكاوى والخروقات وسرعة حسمها، وفق القوانين المرعية.

وكان رئيس قائمة باب العرب وصفي العاصي، اتهم مفوضية الانتخابات وأحزاباً سياسية بتزوير الانتخابات لصالحها، فيما أكد أن ما حدث يُراد منه إعادة البيشمركة والأسايش مرة ثانية إلى المحافظة.

وقال العاصي إن العرب والتركمان معتصمون منذ اثني عشر يوماً للمطالبة بالتدخل وإعادة العد والفرز اليدوي للصناديق الانتخابية الموجودة في مخازن كركوك، مبيناً أن المفوضية لا تستجيب رغم تدخل الحكومة والبرلمان والأمم المتحدة.