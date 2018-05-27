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ائتلاف النصر: العبادي هو الأقرب لتشكيل حكومة العراق

المصدر: بغداد - سامر يوسف
حيدر العبادي
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كشف المتحدث الرسمي باسم "ائتلاف النصر"، حسين العادلي، الأحد، أن الكتل السياسية التي تم لقاؤها أثناء الحوارات، بغية الإسراع بتشكيل الحكومة لم ترفض تجديد الولاية لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، مبيناً أن العبادي يحظى بمقبولية كبيرة من هذه الكتل، أبرزها تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر.

وقال العادلي إن "التفاهمات متعددة وبجميع الاتجاهات بين الكتل تلافياً منها لعبور التوقيتات التي نص عليها الدستور والمتضمنة ضرورة عقد جلسة البرلمان في الأول من شهر يوليو/تموز بغية انتخاب رئيس جمهورية، على أن يتكفل الأخير بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة".

وتابع: "إن العبادي في الوقت الحالي هو الأقرب للتكليف لتشكيل الحكومة القادمة".

كلمات دالّة

#حيدر العبادي, #العراق, #بغداد, #ائتلاف النصر, #مقتدى الصدر

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