عرب كركوك: المفوضية متورطة بتزوير الانتخابات

اتهم رئيس قائمة باب العرب في #العراق، وصفي العاصي، مفوضية الانتخابات والأحزاب السياسية المتواطئة معها بتزوير الانتخابات لصالحها، فيما أكد أن ما حدث يُراد منه إعادة #البيشمركة والأسايش مرة ثانية إلى المحافظة.

وقال العاصي إن العرب والتركمان معتصمون منذ 12 يوماً للمطالبة بالتدخل وإعادة إجراء العد والفرز اليدوي للصناديق الانتخابية الموجودة في مخازن #كركوك، مبينا أن المفوضية لا تستجيب رغم تدخل الحكومة والبرلمان والأمم المتحدة، ولا تقبل أن تستمع لأصوات آلاف الناخبين الذين يقولون إن أصواتهم سُرقت، على حد تعبيره.

ومع قرب انتهاء فترة البرلمان الحالي، يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بعد عدم اكتمال نصابه القانوني في جلسة سابقة، ليبحث خلالها رفع شكوى رسمية للأمم المتحدة ضد مفوضية #الانتخابات، وفقاً لمصادر.

وتهدف الشكوى التي وقّعها 100 نائب، من بينهم رئيس البرلمان، إلى مطالبة #الأمم_المتحدة بالإشراف على إعادة فرز وتدقيق الأصوات يدوياً.

وشكك النواب الموقعون على العريضة بشرعية الحكومة المقبلة، معتبرين أنها لن تمتّ إلى الواقع بصلة، وهو ما ينذر بأزمة سياسية قد تعلق المشاورات الجارية، الأمر الذي قد يدخل البلاد في فراغ دستوري بانتظار حسم النتائج.