العبادي: إلغاء جزء من نتائج الانتخابات لن يشعل الفوضى

انتقد رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، دعوة البرلمان لإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/مايو الحالي، معتبراً أنه أمر غير صحيح.

وأبدى العبادي استغرابه من تصريح مسؤول في مفوضية الانتخابات، حذَّر خلاله من احتمال اندلاع حرب أهلية في العراق إذا ما ألغيت نتائج الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته الاستثنائية الاثنين على إلغاء نتائج انتخابات الخارج والاقتراع المشروط للنازحين في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، ضمن الحركة السكانية الخاصة بالانتخابات البرلمانية لعام 2018، بالإضافة إلى إلزام المفوضية بإعادة عملية العد والفرز اليدوي بنسبة 10%من الاقتراع العام.

وقال الخبير القانوني، طارق حرب، إن إلغاء انتخابات الخارج غير دستوري وبحاجة إلى تشريع قانون.

وأوضح حرب أن الحاجة إلى تشريع القانون يأتي كون ذلك يعتبر إسقاطاً لحق المواطن الذي كفله الدستور، مشيراً إلى أن العد والفرز اليدوي قرار قانوني ودستوري، كونه جاء للتأكد والتحقق من نتائج الانتخابات للمقارنة مع العد والفرز الإلكتروني.