وزارة الاتصالات تقطع خدمة الإنترنت في العراق والسبب..

مع بدء الامتحانات النهائية للصفوف الثانوية المنتهية في العراق، قطعت وزارة الاتصالات خدمة الإنترنت لمدة ساعتين، صباح اليوم الخميس، عن جميع المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات، حازم محمد علي في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إنه بطلب من وزارة التربية سيتم قطع خدمة الإنترنت من الساعة السابعة من صباح كل يوم ولمدة ساعتين لغاية انتهاء الامتحانات الوزارية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية.

وأوضح محمد علي أن امتحانات مرحلة المتوسطة بدأت منذ يوم 27 مايو/آيار الجاري وتنتهي في 13 من يونيو/حزيران المقبل، فيما تبدأ مرحلة الإعدادية امتحاناتها في يوم 21 يونيو/حزيران لتنتهي في 12 يوليو/تموز المقبل.

وتستخدم وزارة التربية هذا الإجراء منعاً لتسريب الأسئلة الوزارية الموحدة التي تجري في عموم المحافظات العراقية بوقت واحد منذ عامين في موسوم الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية.

وحول هذا الإجراء، قال الباحث التربوي قصي المسعودي لـ"العربية.نت": إن إجراءات وزارة الاتصالات بالاستجابة إلى طلب وزارة التربية لمنع تسرب الأسئلة من خلال قطع الإنترنت غير صحيح، كون أن هناك المئات من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد يستخدمون هذه الخدمة من أجل العمل.

وأضاف المسعودي أن نمط الأسئلة الوزارية وامتحانات البكالوريا هو نمط أثبت فشله خلال الأعوام الماضية، كونه يزيد من اضطراب التلاميذ وبالتالي يقلل التركيز على إعطاء الجواب الصحيح، كما أنه يجعل من الدرجة الامتحانية الهدف الرئيس بدلاً من التعلم والمعرفة.

وبين المسعودي أن وزارة التربية ومع مرور أكثر من 15 عاماً لم تستطع أن تنهض بهذا القطاع التربوي الذي يعتبر الأساس في بناء الأجيال القادمة، ونرى تراجعاً مؤلماً في المستوى الثقافي والعلمي لدى أبنائنا من الطلبة.

يذكر أن خدمة الإنترنت انقطعت اليوم في العراق لعدة ساعات بالتزامن مع بدء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية.