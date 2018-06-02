محامو داعشية فرنسية بالعراق ينتقدون تدخل باريس

اتهم محامو المتطرفة الفرنسية ميلينا بوغدير التي تحاكم بتهمة الإرهاب بالعراق السبت، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتدخل غير مقبول وارتكاب "خطأ أخلاقي وسياسي" بعد وصفه المتهمة الفرنسية بأنها "إرهابية من داعش".

ووصل فريق الدفاع عن بوغدير إلى العراق. واعتبر الفريق أن تصريحات الوزير الفرنسي "غير مناسبة إطلاقا" بينما ستستأنف الأحد محاكمة بوغدير (27 عاما) التي يمكن أن يحكم عليها بالإعدام إذا أدينت بالانتماء إلى تنظيم "إرهابي".

وفي رسالة وجهها فريق الدفاع عن بوغدير إلى وكالة فرانس برس، اتهم ثلاثة محامين، لو دريان "بتجاوز خطير لعدة مبادئ أساسية هي افتراض البراءة، والفصل بين السلطات وحقوق الدفاع، ومبدأ عدم التدخل".

موضوع يهمك صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف #لودريان، الخميس، بأن الفرنسية #ميلينا_بوغدير "إرهابية من داعش قاتلت ضد #العراق" لذلك... باريس تؤيد محاكمة داعشية فرنسية في العراق العراق

وأشار المحامون في رسالتهم إلى تصريحات للوزير أدلى بها للشبكة الإخبارية "ال سي اي". وقال لودريان إن "بوغدير مقاتلة توجهت إلى الموصل (شمال العراق) في 2016 للقتال، ولذلك تحاكم في المكان الذين ارتكبت فيه ممارساتها".

ويخشى محاموها من إجراء "محاكمة متسرعة" في العراق، مؤكدين أن "المحامي العراقي لم يُسمح له بمراجعة ملف قضيتها أو اللقاء بها في السجن".

وكانت ميلينا بوغدير أوقفت صيف 2017 في الموصل التي كانت "عاصمة" تنظيم داعش في العراق. وقد حكم عليها في شباط/فبراير بالسجن سبعة أشهر بعد إدانتها بالدخول إلى العراق بطريقة غير مشروعة، وكان يفترض أن يتم إبعادها إلى #فرنسا.

لكن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر "لم يكن دخولا غير شرعي بسيط، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى" تنظيم #داعش، وتبعته "رغم علمها بذلك".