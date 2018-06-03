العبادي يرأس اجتماعاً وزارياً لمناقشة شح المياه بالعراق

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وخصص الاجتماع لمناقشة ظاهرة شح المياه في العراق.

واستمع المجلس إلى إيجاز عرضه وزير الموارد المائية تضمن خطة معالجة الشح المائي المتوقع للصيف الحالي، كما تم الاطلاع على انعكاس التغييرات المناخية على مستوى إيراد المياه، بالإضافة إلى آثار الإجراءات المتخذة في دول الجوار وبالأخص بدء المباشرة بملء سد اليسو في تركيا.

واتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن تعزيز الأمن المائي خلال فترة الصيف الحالي، حيث تم الاتفاق على تأمين الحصص المائية بما يلبي حاجة المواطن من مياه الشرب والزراعة مع مراعاة ترشيد استهلاك المياه.

ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات ووزارة الزراعة ووزارة المالية وأمانة بغداد والجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة معالجة شح المياه.

كما تم عرض التطورات الحاصلة في تجهيز الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المواطن، وأكد المجلس على ضرورة التزام مجالس المحافظات بالحصص المقررة وعدم التجاوز على الطاقة لضمان توزيع الطاقة الكهربائية بين محافظات البلد.