بغداد .. انفجار في مدينة الصدر يخلف 18 قتيلاً

أكد مصدر بالشرطة العراقية أن 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 90 في انفجار في حي #مدينة_الصدر ببغداد اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات من مكان الحاث سيارة مدمرة وبناية لحقت بها أضرار وأشخاص يجهشون بالبكاء حزنا على ذويهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان مقتضب، إن الحادث وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة، وإن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الواقعة.

وأفاد المصدر بالشرطة أن الذخيرة كانت مخزنة في مسجد، وأن الانفجار وقع خلال نقلها من المسجد إلى سيارة كانت متوقفة على مقربة.

ومدينة الصدر هي معقل رجل الدين #مقتدى_الصدر، الذي فازت كتلته السياسية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/ أيار الماضي.



وأمر البرلمان، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات يدويا بعد يوم من تأكيد رئيس الوزراء أن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".



وفي مايو/ أيار استهدف تفجيران مكاتب للحزب الشيوعي العراقي المشارك في كتلة الصدر.