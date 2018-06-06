بين العراق وتركيا.. نهر دجلة "بخير" والصور مزيفة!

أتت تصريحات رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، مختلفة عن سياق الأزمة التي يعيشها العراق، لاسيما بعد انخفاض منسوب المياه بشكل ملحوظ في #نهر_دجلة.

فقد اعتبر #العبادي أن حملة تخويف العراقيين من شح المياه في نهر دجلة كاذبة. وأضاف أن هناك حملة كاذبة لتخويف الناس من شح المياه، وصور كاذبة تنشر لنهر دجلة، وهي محاولة لتخويف الناس فيما يتعلق بالمياه والكهرباء.

وكانت العديد من الصور والفيديوهات انتشرت في الإعلام ووسائل التواصل، تظهر انخفاض مستوى المياه في دجلة.

إلى ذلك، أكد العبادي أن العراق فوجئ بقرار تركيا البدء في ملء خزانات #سد_إليسو مبكراً عما تعهدت به.

تركيا: العبادي كان على علم

في حين أكدت تركيا أن العبادي كان على علم بتاريخ بدء العمل بالسد. وقال السفير التركي في بغداد، فاتح يلد، إن بلاده خططت لبناء سد إليسو منذ سنوات، وهذه الخطوة لم تأتِ دون استشارة دول الجوار.

وأضاف: "أبلغنا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى زيارته تركيا في عام 2017، بأننا أكملنا بناء هذا السد ونستعد لملئه".

كما أكد اتفاق اللجنتين العراقية والتركية في الاجتماع الذي عقد في 15 أيار الماضي بشأن المياه وموعد التخزين، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات مستمرة، ومن ضمن الاتفاق هو إطلاق كميات كافية من المياه.

وقال في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "ليس هناك ما يخشاه العراقيون من ملء الخزان"، مضيفاً أن "كميات كافية من المياه" ستستمر بالتدفق إلى الدولة المجاورة.

كما أعلن أن ملء الخزان خلف سد إليسو التركي سيستغرق نحو عام.

وكان مستوى نهر دجلة قد انخفض بشكل ملحوظ منذ بدء ملء الخزان، الجمعة، وتمكن العراقيون من عبور النهر على أقدامهم في بعض المناطق.