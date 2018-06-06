سكان النهرين عطشى.. دجلة المجنون يحن لإدارة السومريين

لولا دجلة والفرات لما كان العراق، فالمياه لطالما كانت الشرارة الأولى لمعظم حروب الأمم عبر التاريخ، فحيث توجد المياه تكون الحياة.

على شاطئ #الفرات، قامت الحضارات الأولى وأقام #السومريون مدنَهم على ضفافه، الوركاء وأور وأريدو وغيرها. وقد ورث البابليون الفرات من السومريين ليصبح من مقدساتهم، ورمزاً للرخاء والحياة، يُشفي الجسد والروح.

أما "المجنون" الذي لم يكن يترك على ضفافه قرية قائمة أكثر من عام، فسماه السومريون "اديغنا" وعرفه العراقيون #دجلة. وكان يفيض ويثور، وعندما ألفه الإنسان وسيطر عليه وصلت إليه الحضارات.

وبعد قرون طويلة، بنى العباسيون على ضفافه بغداد، فأصبحت نور العالم للعلم والمعرفة.

Mesopotamia اسم أطلقه الإغريق على بلاد بين بوتاموس، النهرين دجلةَ والفرات، وأبحرت كلمات الشعراء العراقيين والعرب في مياههما منذ الجاهلية، ولأنهم أدركوا قيمتها الحاسمة، أوجد السومريون إنكي ENKI إلهاً للمياه العذبة والحكمةِ والسحر، وبحكمة أحسنوا إدارة دجلة والفرات، وأقاموا حضارتهم أكثر من 3 آلاف سنة.

إلا أن السومريين ذهبوا منذ زمن بعيد، في حين ترك العراقيون وهم في مطلع الألفية الثالثة، عطشى، أبناءُ النهرين يقولون إنهم عطشى لوعي وحكمة أجدادهم لينقذوا دجلة والفرات من حروب هذا الزمان، ومن غدر الجيران، حيث المنابع، ليبقى العراق كما عرفه التاريخ، أرض السواد، أرض الزراعة والماء والخير.