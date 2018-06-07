تيار الصدر: عدد مقاعد "سائرون" ببرلمان العراق لن يتغير

أكد المتحدث باسم زعيم #التيار_الصدري عقب تعديل البرلمان قانون الانتخابات، الأربعاء، أن البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية المبالغ التي دفعت للماكينة الإلكترونية، مبيناً أن القانون الذي شرعه مجلس النواب مخالف للدستور للمادة 19 فقرة 9 منه لسريانه بأثر رجعي.

كما شدد على أن عدد المقاعد التي حصل عليها تكتل #"سائرون" لن يتغير بعد إعادة الفرز يدوياً.

وقال جعفر الموسوي، إن "القانون الذي شرعه مجلس النواب مخالف للدستور للمادة 19 فقرة 9 منه لسريانه بأثر رجعي وهذا مخالف للقانون".

وتابع "إننا نقر بوجود بعض التلاعب في بعض المحافظات، ويجب معالجتها وفق قانون الانتخابات النافذ، وهنالك هيئة قضائية تنظر بالطعون والشكاوى، وقد هيمنت السلطة التشريعية والتنفيذية بإلغاء السلطة القضائية في البلد".