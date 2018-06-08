العراقي المشتبه باغتصاب ألمانية في قبضة الأمن الكردي

قالت الحكومة الألمانية إن شاباً عراقياً يشتبه باغتصابه وقتله فتاة (14 عاماً) في غرب ألمانيا، اعتقل في بلده.

وذكرت وزارة الداخلية أن قوات الأمن الكردية اعتقلت علي بشار (20 عاماً) في شمال العراق يوم الجمعة بناء على طلب الشرطة الألمانية.

واختفت الفتاة يوم 22 أيار/مايو، وعثر على جثتها يوم الأربعاء في فيسبادن.

وقالت السلطات حينئذ، إن بشار غادر مع عائلته فجأة الأسبوع الماضي، وتوجه إلى شمال العراق عبر تركيا.

ووصل بشار إلى ألمانيا في 2015، في ذروة تدفق اللاجئين ومهاجرين آخرين.

وقد استأنف على رفض طلبه باللجوء، وقالت الشرطة إنه يشتبه بارتكابه سلسلة من الجرائم الصغيرة في نفس المنطقة.