تركيا: قواتنا توغلت مسافة 30 كيلومتراً شمال العراق

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الجمعة، إن القوات التركية تتمركز داخل شمال العراق على بعد 30 كيلومترا من الحدود، وقد تتقدم أكثر لتستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني في معقلهم بجبال قنديل.

وقال يلدريم إن أنقرة لن تتردد في تصعيد الهجوم على المسلحين عبر حدودها الجنوبية، في تشديد لتحذيرات تركيا بشأن توسيع وجودها العسكري في مناطق تحت سيطرة الأكراد بالعراق.

وأضاف يلدريم في مقابلة على متن طائرته في إطار زيارة لشرق تركيا ضمن حملة الانتخابات التركية التي تجرى يوم 24 يونيو/حزيران: "تمركزت قواتنا الآن داخل شمال العراق على بعد 30 كيلومترا تقريباً (من الحدود)، وتعمل على منع أنشطة التسلل والأنشطة الإرهابية هناك".

واتهم يلدريم حزب العمال الكردستاني بالقيام "باستفزازات ونصب كمائن" وشن هجمات، وقال إن تركيا "ستتوغل أكثر بالتأكيد" إذا استمرت هذه الأفعال.

وأضاف "لن نبدي أي تردد هنا حتى يتم تحييد هذه العناصر".

وتابع قائلاً: "كل الخيارات (بشأن قنديل) مطروحة".