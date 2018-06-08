غارات تركية على مواقع "العمال الكردستاني" بالعراق

تمكن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لحزب "العمال الكردستاني" في غارات على مناطق شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، نقلته وكالة "الأناضول".

وقال البيان إن المقاتلات استهدفت مواقع في "زاب" و"هاكورك" و"قنديل" شمالي العراق.

وأشارت إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير ملاجئ وتحصينات ومرابض أسلحة.

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في مقابلة تلفزيونية، الخميس، أن القوات التركية يمكن أن تشن "في أي وقت" عملية عسكرية في شمال العراق ضد القواعد الخلفية لمتمردي حزب العمال الكردستاني.

وقال أردوغان: "إذا كان هناك أدنى تهديد لتركيا مصدره العراق، وهذا الأمر يحصل أحياناً.. فعندها لن نطلب الموافقة من أحد، سنضرب سنجار، وسنضرب قنديل، وسنضرب حتى مخمور".

وغالباً ما يذكر الرئيس التركي جبال قنديل وسنجار كأهداف محتملة لأي هجوم تركي على القواعد الخلفية لمتمردي حزب العمال الكردستاني المحظور، ولكنها المرة الأولى التي يذكر فيها مخمور، المنطقة الواقعة جنوب الموصل والتي يقول أردوغان إنها "تغذي" القواعد الخلفية للمتمردين الأكراد في جبال قنديل.