أنقرة: السيطرة على جبال قنديل في العراق "مسألة وقت"

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بمقدور بلاده، متى شاءت، السيطرة على معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية، على حد قوله، في جبال قنديل في العراق، فيما هدد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي بأن قواته ستواصل مهمة القضاء على حزب العمال الكردستاني حتى النهاية.

وعلى الأرض، تواصل القوات التركية عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وبحسب تصريحات وزير الداخلية، فإن كثيراً من المناطق المؤدية إلى جبل قنديل الذي تصفه تركيا بمعقل المنظمة، باتت تحت سيطرة الجيش التركي.

سيطرة تتزامن وتهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان بجعل حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" يدفع ثمن كل قطرة دم أريقت من أبناء الشعب التركي، على حد تعبيره.

وتقول تركيا إنها تسعى لتدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، إضافة لمنع تسلل عناصر مسلحة إلى داخل البلاد.