العراق.. قتيل وجرحى بانفجار قنبلة في ديالى

قالت مصادر أمنية إن شخصا على الأقل قتل وأصيب ثمانية في انفجار قنبلة، اليوم السبت، في مدينة الخالص بمحافظة ديالى بالعراق.

ولم ترد تفاصيل أخرى حتى الآن عن الانفجار.

ومساء الجمعة، هزّت 3 اعتداءات إرهابية محافظة كركوك. وبحسب "مركز الإعلام الأمني"، فإن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من جامع الأبرار بشارع القدس، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال، كما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مقهى "كوفي شوب"، ما أدى إلى جرح مدني في طريق بلدة مرور كركوك، كما استهدفت قذيفة مدرسة ومصلى دون خسائر بشرية أيضاً.