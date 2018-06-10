الداخلية العراقية: حريق بمخزن لصناديق الاقتراع في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اندلاع النيران في مخزن لصناديق الاقتراع بمنطقة الرصافة في العاصمة العراقية #بغداد.

وأفاد متحدث باسم #الداخلية_العراقية اللواء سعد معن أن الدفاع المدني يحاول السيطرة على نيران الحريق.

فيما قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي إن حريقاً كبيراً التهم أكبر مخازن صناديق الاقتراع وسط بغداد قبل إعادة العد اليدوي.

وأكد الربيعي أن جميع صناديق الاقتراع المودعة في مخازن قاطع الرصافة قد احترقت.

وأشار الربيعي إلى أن المخازن التي احترقت تعود لوزارة التجارة، وسلمت للمفوضية من أجل إيداع الصناديق إلى حين إكمال الإجراءات الانتخابية.

فيما أِشار مراسل"العربية والحدث" إلى أنه لم يتم تحديد سبب حريق مخازن صناديق الاقتراع حتى الآن.

ونوّه المراسل إلى أنه ربما يكون حريقاً متعمداً.

فيما نشر موقع "السومرية نيوز" صورا للحريق. ولم ترد إلى الآن نتيجة ما خلفه الحريق من أي جهة رسمية.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أعلن عن انتداب 9 قضاة صباح الأحد، وذلك لإعادة العد، ولفرز نتائج الانتخابات التي جرت في مايو/أيار الماضي يدويا.

وقرر مجلس النواب الحالي الأسبوع الماضي إلغاء العمل بالأجهزة الإلكترونية، والعمل بصورة يدوية لإعادة العد، ولفرز أوراق الاقتراع.