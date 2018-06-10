العراق.. تعيين قضاة لتولي مهام مفوضية الانتخابات

عقد مجلس القضاء الأعلى في #العراق، الأحد، الجلسة المخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى، إن جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضح القاضي بيرقدار أن المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي، فائق زيدان، وبحضور جميع أعضائه، واستضاف فيها كل من مدير دائرة العمليات، ومدير عام الدائرة الإدارية، ومدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

كما لفت إلى أن استضافة بعض مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية، وبسبب الشكاوى التي أثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب لسنة 2018.