العراق.. انتخاب رئيس مجلس المفوضين ونائبه

بعد يوم من حادث الحريق الذي التهم مخازن مفوضية الانتخابات مخلفاً احتراق عدد من صناديق الاقتراع والأجهزة الإلكترونية التي استخدمت يوم الانتخابات في 12 أيار/مايو الماضي، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً لاختيار من يقوم بمهام رئيس مجلس المفوضين الجدد.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اندلاع النيران في مخزن لصناديق الاقتراع بمنطقة الرصافة في العاصمة العراقية #بغداد.وأفاد... الداخلية العراقية: حريق بمخزن لصناديق الاقتراع في بغداد العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان عبر الموقع الرسمي للمجلس الاثنين، إن القضاة المنتدبين بمهام الإشراف على إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات، عقدوا الاثنين اجتماعاً في مقر المجلس، والذي تمخض عن اتفاق يقضي بتسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه، مشيراً إلى أن القضاة اتفقوا أيضاً على تسمية رئيس دائرة الانتخابات والناطق الإعلامي باسم المفوضية.

ولفت بيرقدار إلى أن مجلس القضاء الأعلى الاتحادي أرسل طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان لترشيح ثلاثة قضاة للقيام بمهام إدارة مفوضية الانتخابات في مكاتب محافظات أربيل وسليمانية ودهوك.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد انتدب، الأحد، تسعة قضاة منتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدها الأسبوع الماضي مشروع تعديل قانون الانتخابات القاضي بإعادة عد وفرز نتائج الانتخابات التشريعية يدوياً.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير واتهامات متبادلة تتحدث عن حدوث انتهاكات واسعة في الانتخابات التي أجريت في الثاني عشر من الشهر الماضي.

من جانبه، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في مكتبه صباح الاثنين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، للبحث في عدد من المواضيع المتعلقة بالانتخابات.

وعرض كوبيتش تقديم المساعدة للقضاة الذين سيتولون مهام مجلس المفوضيين وإدارة مكاتب المفوضية في المحافظات كافة.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، قد دعا، الأحد، إلى إعادة الانتخابات النيابة على خلفية الحريق الذي التهم صناديق الاقتراع المودعة في مخازن قاطع الرصافة ببغداد، فيما رد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على لسان متحدثه الرسمي، بأن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة المختصة للبت في قرار إعادة الانتخابات من عدمه.