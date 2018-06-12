العبادي يرفض إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إنه يعارض أي إعادة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/ أيار، محذراً من أن أي طرف سيسعى لتخريب العملية السياسية سيعاقب، وذلك بعدما أثارت مزاعم عن حدوث تزوير حالة من الاحتقان السياسي.

وطالب البرلمان بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، مما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات.

وقال العبادي إن المحكمة العليا هي وحدها المخولة بتحديد ما إذا كان ينبغي إعادة الانتخابات، التي فازت بها كتلة يرأسها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

كان الصدر حثَّ العراقيين أمس الاثنين إلى التوحد بدلاً من التنازع على إعادة محتملة للانتخابات وذلك في رسالة تهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوتر السياسي، بعد اندلاع حريق في موقع لتخزين صناديق الاقتراع.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي وصف العبادي الحريق بأنه متعمد، وقال إن النائب العام سيوجه تهما لمن يحاولون تقويض العملية السياسية.

وذكر التلفزيون العراقي يوم الاثنين أن محكمة أمرت بالقبض على أربعة أشخاص متهمين بإشعال النار في موقع تخزين صناديق الاقتراع.

وقال التلفزيون إن ثلاثة من المشتبه بهم رجال شرطة والرابع موظف بمفوضية الانتخابات.

وتقول السلطات إن صناديق الاقتراع تم إنقاذها لكن الحريق عزز المخاوف من اندلاع أعمال عنف.



