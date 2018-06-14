العراق.. مقتل الداعشي "صاحب الرداء الأسود" في كركوك

أعلن مصدر أمني خاص، طلب عدم الكشف عن اسمه اليوم الخميس، عن مقتل أحد أعضاء تنظيم "داعش" المعروف بـ"صاحب الرداء الأسود" والذي قتل خلال اشتباكات بمحافظة كركوك.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية وبعملية نوعية تمكنت من قتل القيادي بتنظيم "داعش" الملقب "بصاحب الرداء الأسود" و6 من مرافقيه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجدهم في أحد المنازل بقضاء الدبس في محافظة كركوك، مبيناً أن ذلك جاء بعد أن اشتبكت القوات الأمنية معهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم العثور على خرائط وخطط للأهداف التي ينوي "داعش" تنفيذها خلال الأيام القادمة، موضحاً أن مقتله يعد بمثابة شل حركة الخلايا الإرهابية النائمة في كركوك.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تنفذ حملات أمنية واسـعة في محافظة كـركوك والاقضية والقرى المحيطة بها، من أجل القضاء على خلايا "داعش" النائمة بشكل نهائي.

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أعلن في وقت سابق، أن الشرطة الاتحادية وبإسناد من طيران الجيش، أطلقت عملية تفتيش واسعة في كركوك تشمل القرى للبحث عن مطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار.

يشار إلى أن العراق قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش".