بالفيديو.. أطفال داعش خارج الكابوس وندوب الخطف

لا تزال ندوب أطفال داعش عميقة في الجرح العراقي. فعلى مدى سنوات خطف التنظيم الارهابي مئات الأطفال سواء في العراق أو سوريا، وجندهم في معسكرات تدريب، كما سبى فتيات صغيرات.

وفي حين لا تزال أعداد الأطفال العراقيين الذين خطفهم داعش غير دقيقة، إلا أن الأكيد أن هؤلاء الصغار سيحملون ندوب الحرب والتعذيب، والويلات التي رأوها على مدى سنوات، طويلاً.

ففي مقابلة أجرتها قناة الحدث مع بعض هؤلاء الأطفال في باريس، حيث وضعوا ضمن مراكز تأهيل ورعاية، بدا جلياً الألم الذي لا زالوا يحملونه في قلوبهم.

فالطفل العراقي يامن، على سبيل المثال، اعتصم بالصمت طويلاً. وقد جهد الطبيب النفسي إلى دفعه للتحدث قليلاً، بعد أن اعتصم بالصمت منذ تحريره من سجون داعش.

ويبدو أن يامن سيحتاج وقتاً طويلاً كي يثق بالكبار، لا سيما وأنه يفضل التمتع بالطبيعة من حوله، فهو اليوم في مكان يشبه المنتجع في سين اي مارن seine et marne قرب باريس.

كما أن الطفلة مديحة واحدة من الـ 19 طفلاً عراقياً تقبع في المنتجع نفسه، عاشت لدى داعش جحيماً استمر سنوات واختفى بعدها والدها ووالدتها.

ويخضع الأطفال في المنتجع للعلاج النفسي بالفنون، والرياضة، وركوب الخيل، ويرافقهم معالجون فرنسيون وعراقيون.

ورسم الأطفال في الأيام الأولى علم #داعش، وسجونه، وأنفاقه، ومقرّه، قبل أن يبدؤوا برسم البيت الذي يحلمون فيه.

وقبل أن يعودوا إلى العراق اختتمت دورتهم العلاجية والترفيهية بزيارة إلى ديزني لاند قرب باريس.

وينتشي هؤلاء الأطفال بحريتهم المستجدة، ويحلمون، ويحملون حلمهم إلى أقصاه هرباً من أقسى الكوابيس.