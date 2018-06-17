أنقرة: مقتل 35 من العمال الكردستاني في جبال قنديل

أعلن الجيش التركي، الأحد، "تحييد 35 إرهابياً" من "بي كا كا" في غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية على جبال قنديل شمال العراق، يوم 15 حزيران/يونيو الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، حول العمليات العسكرية التي تقوم بها قواتها ضد مواقع المنظمة في جبال قنديل.

ومنذ 11 آذار/مارس الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا"، شمال العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل عناصرها إلى الداخل التركي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن طائرات حربية تركية قصفت اجتماعا لحزب العمال الكردستاني المحظور في جبال قنديل العراقية.