ائتلاف الصدر ينتقد دعوة العبادي لتشكيل الحكومة

أكد مسؤول المكتب السياسي لمقتدى الصدر، ضياء الأسدي، السبت، أن تحالف "سائرون" لم يتسلم دعوة رسمية من رئيس تحالف "النصر"، حيدر #العبادي، للحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الأسدي إن دعوة العبادي للكتل السياسية للحديث عن كيفية تشكيل الحكومة جاءت عبر الإعلام. كما لفت إلى أن مثل هذه اللقاءات ينبغي أن تستند وتترتب عبر الطرق الرسمية، مشيراً إلى أنها "إما أن تكون كتابياً أو عن طريق الهاتف كي نستجيب لها".

كذلك أوضح أن الدعوة لا تعدو كونها تعبيراً عن النوايا، مؤكداً أنه لا يمكن الاستجابة للنوايا أو لدعوة إعلامية.

يذكر أنه بعد إعلان كتلة "سائرون" تحالفها مع الفتح بزعامة #هادي_العامري بشكل مفاجئ، الثلاثاء الماضي، أعلنت عدد من القوائم والكتل السياسية انضمامها إلى هذا التحالف.

ومن أبرز المنضمين الجدد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم #كردستان العراق السابق، #مسعود_بارزاني، الذي رحب بهذا التحالف وأعلن، ليل الخميس، انضمامه إلى التحالف بين الصدر والعامري بعد عيد الفطر.

من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، إن الأحزاب الكردية ستجتمع من أجل توحيد المواقف، وستذهب إلى التحالف مع "سائرون" والفتح من أجل الحصول على المكاسب وحقوق الشعب الكردي.

وفي السياق نفسه، أعلنت كتلتا "إرادة" التي تترأسها حنان الفتلاوي، و"الكفاءات" برئاسة هيثم الجبوري، واللتان حصلتا على ثلاثة مقاعد لكل منهما، ليل الخميس، انضمامهما إلى قائمة الفتح، وبذلك ستكونان ضمن التحالف الجديد الذي يجمع الصدر بالعامري.