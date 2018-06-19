تركيا: جنودنا يتقدمون نحو قنديل في شمال العراق

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، أن الجنود الأتراك يتقدمون صوب #قنديل في #شمال_العراق.

وقال أوغلو إن القوات التركية تتقدم "بخطوات حازمة" صوب منطقة قنديل في شمال العراق التي يتمركز بها مقاتلو حزب العمال الكردستاني.

وأضاف لمحطة "إن تي في" إن توقيت العملية في قنديل التي قصفها الطيران التركي عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية، ليس له علاقة بالانتخابات التي تجرى يوم الأحد.

وكانت القوات المسلحة التركية ذكرت في وقت سابق، الثلاثاء، أن 26 مسلحاً قُتلوا في ضربات جوية تركية في جنوب شرق تركيا وشمال العراق هذا الأسبوع، ودُمرت كذلك مواقع إطلاق أسلحتهم ومستودعات ذخيرتهم ومخابئهم.

وقال الجيش في بيان على حسابه على "تويتر"، إن الضربات الجوية نُفذت يومي الأحد والاثنين في إقليمي ديار بكر وشرناق التركيين، وفي منطقة أفاسين باسيان بشمال العراق، حيث يتخذ حزب العمال الكردستاني قواعد له.

وكان الجيش التركي أعلن، الأحد، "تحييد 35 من حزب #العمال_الكردستاني "، بحسب قوله، في غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية على جبال قنديل شمال العراق، يوم 15 يونيو/حزيران الجاري.

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا"، شمال العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل عناصرها إلى الداخل التركي.