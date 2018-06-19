المحكمة الاتحادية تحدد موعداً للطعن بقرار البرلمان 

حددت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء 21 حزيران الجاري، موعدا للنظر بطعن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ومجلس المفوضين الخاص بقرار البرلمان القاضي بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، اياس الساموك في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إن المحكمة الاتحادية حددت في الساعة العاشرة من صباح الخميس 21 حزيران الجاري، موعدا للنظر بجلسة علنية بدعاوى الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وأضاف الساموك أن الدعوى مقامة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ومن مجلس المفوضين، ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في وقت سابق أن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تبت في المسائل الخلافية بين الكتل السياسية حول نتائج الانتخابات بما فيها إعادة إجرائها.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدت في السادس من حزيران الجاري، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لعام 2013 والمتضمن العد والفرز اليدوي لكل أوراق الاقتراع، إضافة إلى تجميد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات خلال عملية العد والفرز، وانتداب قضاة للإشراف على العملية.