مخطوفو ديالى.. عمليات عسكرية ضد داعش بحثا عن 37 مخطوفاً

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن، مزهر العزاوي، الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية مشتركة وواسعة في قضاء جلولاء شمال محافظة #ديالى، لتعقب داعش والبحث عن مختطفي طريق بغداد - كركوك.

وتابع العزاوي قائلاً إنه بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة أفادت باقتياد إرهابيي داعش للمواطنين المخطوفين على طريق بغداد – كركوك الأحد الماضي، إلى مناطق الشيخ بابا والمناطق القريبة منها شمال ناحية جلولاء في شمال شرقي ديالى، انطلقت صباح اليوم، عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش والبحث عن المختطفين في تلك المناطق، بدأت من شمال جلولاء ووصولاً إلى حدود إقليم كردستان.

وأضاف قائد عمليات ديالى أن العملية مشتركة من الجيش والشرطة وبغطاء جوي عراقي، أسفرت حتى الآن عن اعتقال مشتبه به يتم التحقيق معه، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور تحقيقها.

وكان داعش قد قتل واختطف 7 من المدنيين بسيطرة عسكرية وهمية الأحد الماضي، تم نصبها في طريق بغداد إلى كركوك، كما خطف 30 من رعاة الغنم من قبيلة شمر وقادهم إلى جهة مجهولة.