العراق.. وثائق وأفلام تدين مزوري نتائج الانتخابات

كشفت لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بالتحقيق في نتائج الانتخابات العراقية الأربعاء برئاسة النائب عادل نوري، عن امتلاك اللجنة مئات الأفلام المصورة التي تدين مفوضية الانتخابات، مؤكداً أن القضاء سيصدر أوامره بحق المزورين في القريب العاجل.

وبيَّن رئيس اللجنة، عادل نوري، أن لجنة تقصي الحقائق النيابية لن تكتفي بكشف الحقائق فقط بل ستمضي بإجراءاتها برفع دعاوى قضائية وجزائية ضد كل من يثبت له اليد بتزوير نتائج الانتخابات مهما كانت درجته الوظيفية.

مضيفاً، أن المزورين والمتلاعبين بنتائج الانتخابات يحاولون بشتى الطرق الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية، مؤكداً أنه في القريب العاجل ستصدر أوامر قضائية بحقهم.

وأشار نوري، إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أكثر من عشرة أشخاص متهمين بعملية حرق صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية بجانب الرصافة، مبيناً ان التحقيقات ستشمل القبض على قرابة 22 شخصا.

وكان حريق قد نشب في مخازن مفوضية الانتخابات ببغداد، وأتلف كل أجهزة التحقق المسرعة لإعلان النتائج مع الحاسبات البايومترية وأجهزة العد والفرز الإلكترونية التي تُقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار عراقي، وإلحاق أضرار كبيرة بصناديق الاقتراع.

إلى ذلك، وصل القضاة التسعة المنتدبين من قبل مجلس القضاء الأعلى للإشراف على إعادة العد والفرز اليدوي للنتائج إلى مبنى المفوضية الرئيس في بغداد، تنفيذاً لقرار البرلمان.

وأفادت مصادر مطلعة من داخل مفوضية الانتخابات بأن القضاة التسعة المكلفين من مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على عملية العد والفرز اليدوي، سيصلون إلى المنطقة الخضراء اليوم الأربعاء لتهيئة الأجواء تمهيداً لبدء عملية العدّ والفرز اليدوي.

وبحسب هذه المصادر، فقد تم تبليغ جميع منتسبي المفوضية بعدم الإدلاء بأي تصريح إعلامي خلال الفترة الحالية لحين تسلّم مهامهم من أعضاء مجلس المفوضين المجمّدين، والتحضير لعملية العدّ والفرز التي تتطلب تهيئة الكوادر المناسبة قبل تحديد مواعيدها.