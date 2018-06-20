تيار الصدر: لم نرشح اسما لرئاسة الحكومة العراقية بعد

نفى مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، #مقتدى_الصدر ، الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء المقبل في #العراق ، لافتاً إلى أنه سيكون من خلال التوافق على بعض المبادئ واحترامها.

وقال الأسدي في بيان، الأربعاء، إن تحالف "سائرون" مع الفتح (تحالف بزعامة هادي العامري) مبدئي أولي، وجاء على أساس الاتفاق العام على المبادئ الأساسية المتعلقة بالإصلاح وتشكيل الحكومة وفق رؤية جديدة.

كما أكد أن التيار ليس بصدد تسمية أي شخص لرئاسة الحكومة العراقية، حالياً، وأنه لا يزال في مرحلة الاتفاق على المبادئ الأساسية للمرحلة المقبلة.

وأشار الأسدي إلى أنه يمكن فيما بعد حسم تسمية رئيس الوزراء والمناصب الأخرى، بعد الانتهاء من الاتفاق على التفاصيل. وقال: "ننتظر الخطوات المتمثلة بتشكيل لجان فرعية لمناقشة الإطار العام، ثم التفاوض حول التفاصيل"، مضيفاً أنه "حتى الآن لم يتم تشكيل أي لجان والأمور ما زالت في الإطار العام".

إلى ذلك، أشار إلى وجود حوار مع تحالف النصر (بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي)، ولكنه لم يرق إلى تحالف حتى الآن، مضيفاً أن التيار لم يفتح قنوات تواصل مع ائتلاف دولة القانون.