العراق.. العبادي وعلاوي يجريان مشاورات حول الحكومة

استقبل رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، نائب رئيس الجمهورية #إياد_علاوي، في إطار المباحثات التي تجريها الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات تمهيداً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر بيان لمكتب العبادي أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية، ومبادرة رئيس الحكومة للقاء "عالي المستوى" بين قادة الكتل السياسية واستعدادات اللجنة التحضيرية لهذا الاجتماع، بهدف وضع أسس اتفاق لبرنامج الدولة والحكومة المقبلة، إضافة إلى حماية العملية الديمقراطية والسياسية وضمان سيرهما بشكل سليم.

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة سبل حماية العملية الانتخابية من التزوير والتلاعب والحفاظ على المنجزات التي تحققت وتعزيزها بالبناء والإعمار وبمستقبل أفضل للعراقيين.

يذكر أن المحكمة الاتحادية ستنظر، الخميس، في الطعون المقدمة من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، والحزب الديمقراطي الكردستاني ومفوضية الانتخابات بشأن تعديل قانون الانتخابات الثالث، والذي تضمن إعادة عملية إحصاء أصوات الناخبين يدوياً بشكل كامل من قبل قضاة.