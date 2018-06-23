العبادي: يجب إبعاد القوات المسلحة عن تأثير الأحزاب

شدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على أهمية الحفاظ على حيادية ومهنية القوات المسلحة وإبعاد تأثير الأحزاب عليها، مؤكداً أن المواطن حالياً لديه ثقة كبيرة واحترام للقوات الأمنية، والتي جاءت نتيجة التضحيات الكبيرة والتعامل المهني.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية/كلية الدفاع الوطني والتي حملت عنوان "دور السلطة التنفيذية في اعادة بناء وإدارة الدولة"، حيث أعرب العبادي عن تقديره وافتخاره بمكانة الجامعة وأهمية اعتماد الجانب العلمي في جميع المجالات.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية قائمة على أساس مصلحة وحماية المواطنين، مبيناً أن "البلد تعرّض إلى تحدٍ كبير ووجودي وأرادوا تمزيقه وقد واجهنا هذا التحدي وانتصرنا عليه بوحدة أبناء شعبنا".

وتابع العبادي: "إن المؤسسة العسكرية نجحت نجاحاً كبيراً في حربها على داعش وفي كسب ثقة المواطن الذي بدأ يشعر أن هذه المؤسسة لخدمته وحمايته، ولذلك فإن أغلب المعلومات عن العصابات الإرهابية جاءتنا من المواطنين".

وبين أن التحدي المقبل اقتصادي وكيفية إدارة الموارد المالية بشكل سليم لتقديم أفضل الخدمات وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وهذا يحتاج إلى الأمن الذي يعد من الأساسيات لتحفيز الاقتصاد.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية احترام حقوق الإنسان من قبل القوات الأمنية، بالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها، وكيفية التعامل بين المواطنين والقوات في نقاط التفتيش، فحماية المواطنين هي الأساس إضافة إلى أهمية احترام المواطنين للقانون.

وأوضح العبادي أنه لا يوجد فساد مسموح به وفساد غير مسموح به و"علينا جميعاً أن نقف ضده".

وأكد على حصر السلاح بيد الدولة، مبيناً أن هناك جماعات استغلت الحرب على "داعش" لخزن السلاح من أجل تهديد الدولة وأن يكونوا أقوى منها ويبتزوا المواطنين، و"هذا الأمر لن نسمح به وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر هذا السلاح"، موضحاً أن هناك من المواطنين من امتلك سلاحاً بهدف الدفاع عن نفسه في وقت مضى وهؤلاء يختلفون عن تلك الجماعات، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي سلاح خارج إطار الدولة.