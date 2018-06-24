العراق يعلن تخصيص يوم دولي لضحايا داعش

كشفت وزارة الخارجية العراقية موافقة الاتحاد الأوروبي على تخصيص يوم دولي، تخليداً لضحايا تنظيم داعش.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، الأحد، عن موافقة البرلمان الأوروبي بجلسته العامة التي عقدت في 20 حزيران/يونيو الجاري.

وقال محجوب في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إن البرلمان الأوروبي وافق على إدراج مقترح عراقي، تقدمت به السفارة العراقية في بروكسل ‏بتخصيص يوم عالمي لضحايا إرهاب تنظيم داعش، مبيناً أنه سيتم التصويت على المقترح في جلسة البرلمان التي ستعقد في ستراسبورغ للمدة من الثاني إلى السابع من تموز/يوليو المقبل.



وأوضح محجوب أن ‏السفارة ستعمل بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي لاختيار اليوم المناسب، والذي سيكون ذكرى تخليد سنوية لضحايا إرهاب داعش في العراق والعالم.

وقد أعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر الماضي، انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش وتحرير المحافظات التي كان يحتلها بدءاً من أطراف العاصمة، وانتهاءً بالموصل وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي.