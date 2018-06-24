العراق يعلن تخصيص يوم دولي لضحايا داعش

كشفت وزارة الخارجية العراقية موافقة الاتحاد الأوروبي على تخصيص يوم دولي، تخليداً لضحايا تنظيم داعش.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، الأحد، عن موافقة البرلمان الأوروبي بجلسته العامة التي عقدت في 20 حزيران/يونيو الجاري.
وقال محجوب في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إن البرلمان الأوروبي وافق على إدراج مقترح عراقي، تقدمت به السفارة العراقية في بروكسل بتخصيص يوم عالمي لضحايا إرهاب تنظيم داعش، مبيناً أنه سيتم التصويت على المقترح في جلسة البرلمان التي ستعقد في ستراسبورغ للمدة من الثاني إلى السابع من تموز/يوليو المقبل.
وأوضح محجوب أن السفارة ستعمل بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي لاختيار اليوم المناسب، والذي سيكون ذكرى تخليد سنوية لضحايا إرهاب داعش في العراق والعالم.
وقد أعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر الماضي، انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش وتحرير المحافظات التي كان يحتلها بدءاً من أطراف العاصمة، وانتهاءً بالموصل وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي.