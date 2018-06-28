بدء إعادة الفرز اليدوي لانتخابات العراق الأسبوع المقبل

قال سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، اليوم الخميس، إن إعادة الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار سيبدأ الأسبوع المقبل.

وكان البرلمان أقر في وقت سابق هذا الشهر تعديلا قانونيا يجيز إعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد، لكن لجنة قضائية تتولى حاليا عملية إعادة الفرز قالت إن الخطوة ستقتصر على المناطق التي وردت في تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد قال الثلاثاء، إنه يعارض أي إعادة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/ أيار، محذراً من أن أي طرف سيسعى لتخريب العملية السياسية سيعاقب، وذلك بعدما أثارت مزاعم عن حدوث تزوير حالة من الاحتقان السياسي.

وطالب البرلمان بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، ما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات.

وقال العبادي إن المحكمة العليا هي وحدها المخولة بتحديد ما إذا كان ينبغي إعادة الانتخابات التي فازت بها كتلة يرأسها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وكان الصدر حثَّ العراقيين، أمس الاثنين، على التوحد بدلاً من التنازع على إعادة محتملة للانتخابات، وذلك في رسالة تهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوتر السياسي، بعد اندلاع حريق في موقع لتخزين صناديق الاقتراع.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، وصف العبادي الحريق بأنه متعمد، وقال إن النائب العام سيوجه تهما لمن يحاولون تقويض العملية السياسية.