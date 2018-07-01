الجيش التركي يعلن مقتل 8 مسلحين أكراد شمال العراق

أعلن الجيش التركي، الأحد، أنه قتل ثمانية مسلحين أكراد في ضربات جوية بشمال #العراق وجنوب شرق #تركيا مطلع الأسبوع.



ونفذت الضربات الجوية في منطقة زاب العراقية وإقليمي شرناق وفان بجنوب شرق تركيا.

وكان الجيش التركي قد ذكر، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه نفذ ضربات جوية في منطقة أفاسين باسيان في شمال العراق، السبت، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين أكراد.

وكثفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها لقواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، خاصة في معقله في منطقة #جبل_قنديل.

وقالت أنقرة إنها قد تنفذ هجوماً برياً في منطقة جبل قنديل التي يعتقد أنها مقر أعضاء كبار في #حزب_العمال_الكردستاني.