البدء بإعادة العد اليدوي لأصوات الانتخابات في كركوك

أفاد مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية عن بدء إعادة فرز الأصوات يدوياً في مدينة كركوك.

وتشهد محافظة #كركوك، الثلاثاء، انطلاق أول عمليات إعادة العد والفرزِ اليدوي لأصوات الناخبين بصناديقِ الاقتراع التي شابتها مزاعم تزوير بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي.

وسقط 14 جريحاً، الأحد، بانفجار سيارة مفخخة قرب مخزن لصناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات أيار/مايو، بحسب مصادر بالشرطة العراقية، التي قالت إن معظم الجرحى من أفراد الشرطة المكلفين بحماية الموقع.

وأعلن الجهاز الأمني أن القوات الأمنية في محافظة كركوك، المتمثلة في جهاز مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت والشخصيات، تصدت لإرهابي انتحاري يقود عجلة مفخخة نوع سلفادور، حيث تم إطلاق النار عليه قبل وصوله إلى مخازن العلوة الشعبية في مدخل محافظة كركوك (العلوة الشعبية مخازن وزارة التجارة) التي تحتوي صناديق الاقتراع الخاصة بالمحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصاً وأضرار مادية بسيطة في الباب الرئيسي للمخازن.

من جهتها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال إجراءات العد اليدوي، للبدء بالعملية في 6 محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار اعتباراً من الثلاثاء.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 حزيران/يونيو الماضي، إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار للبرلمان العراقي الذي طالب بذلك.