إيران تسلم العراق رفات 127 جنديا قضوا في الحرب

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان (حكومية)، الخميس، عن تسلم #العراق رفات 127 جنديا قتلوا إبان الحرب العراقية - الإيرانية 1980-1988، وأشارت إلى أن الفرق مازالت تبحث عن المزيد من رفات المفقودين.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي إن العراق تسلم من #إيران رفات 127 جنديا، خلال عام 2017، سقطوا بالحرب العراقية -الإيرانية.

وأضاف أن العثور على رفات الجنود جاء عن طريق لجنة المشتركة وممثلين عن الصليب الأحمر الدولي، ولفت إلى أن فرق البحث مازالت مستمرة في بحثها عن مفقودين، متوقعا العثور على مزيد من رفات المفقودين هذا العام.

وأشار إلى أن هذا الملف الإنساني سيظل مفتوحا لحين العثور على رفات جميع الضحايا من الجانبين.

وخاض العراق وإيران حربا استمرت ثماني سنوات 1980-1988 خلفت مئات الآلاف من الضحايا من الجانبين.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب منذ نحو ثلاثة عقود إلا أنه مازال مصير الآلاف مجهولا، ولم يتم العثور على رفاتهم أو معرفة مصيرهم.