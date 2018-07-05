العراق.. داعش يهاجم أطراف نينوى وينحر 4 أشخاص

ذكر مصدر أمني عراقي من محافظة نينوى، اليوم الخميس، أن تنظيم #داعش اقتحم قرية "تل خيمة" قرب مدينة #الموصل.

وقال المصدر إن عناصر من تنظيم داعش توغلوا في قرية "تل خيمة" بناحية الحميدات التابعة لمحافظة نينوى، مبينا أنهم أعدموا مختار القرية وثلاثة من سكانها نحراً.

وأضاف المصدر أن عناصر التنظيم قاموا بتفخيخ ثلاث سيارات عائدة لعائلة مختار القرية، وتفجيرها ضد القوات العراقية، ما أسفر عن وقوع ست إصابات بين القوات الأمنية والمدنيين.

ومن جانبه، أعلن قائد الشرطة الاتحادية، اللواء رائد #شاكر_جودت، عن مقتل عناصر من داعش واعتقال آخرين خلال اليوم الثاني من العملية العسكرية التي أطلقت الأربعاء لتطهير الأراضي من فلول داعش.

وأضاف جودت أن قطعات الفرق الثالثة والخامسة والسادسة والفرقة الآلية ولواء القوات الخاصة تواصل عملياتها العسكرية في قرى ووديان ومناطق محافظة #كركوك بالتفتيش باتجاه الحويجة وباقي المدن غرب المحافظة، نحو خط التماس مع قطعات قيادة عمليات محافظة صلاح الدين في جبال مكحول وجبال حمرين.

وبين اللواء جودت أن العمليات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 داعشيا، وتطهير 63 قرية، وتدمير 7 سيارات مفخخة، كما تم إلقاء القبض على 15 مشتبها بهم.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أطلقت بمشاركة قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وبتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد طيران #التحالف الدولي، عملية واسعة لتطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى - كركوك وصولا إلى صلاح الدين.

وتعتبر هذه العمليات الأولى من نوعها بما يخص التنسيق العسكري ما بين القوات الامنية العراقية وقوات #البيشمركة الكردية، بعد احداث 16اكتوبر/ تشرين الاول التي ادت الى انسحاب قوات البيشمركة من مناطق المتنازع عليها، من اطراف ديالى وصلاح الدين وكركوك، ما أدى الى زيادة اعمال العنف والخطف والقتل.

ورغم إعلان الحكومة العراقية الانتهاء من الحرب ضد تنظيم داعش، إلا أن المراقبين الأمنيين يشيرون إلى أن المتطرفين من فلول داعش وغيرها ما زالوا بإمكانهم أن يخترقوا الحدود العراقية – السورية، كما أن التضاريس العراقية ما بين محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، سهلت من عمليات الاختراق التي تعتبر بيئة مناسبة من خلال الجبال والغابات للانطلاق نحو زعزعة الأمن بالمحافظات القريبة.