متظاهرو البصرة يغلقون منفذ سفوان الحدودي مع الكويت

أفاد مراسل "العربية"، بقيام متظاهرين في #البصرة، السبت، بإغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت.

ووصل وفد من مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى البصرة، للقاء وجهاء وشيوخ عشائر المدينة وعدد من المتظاهرين.

وفي النجف، استُؤنفت الرحلات الجوية في مطار مدينة النجف الواقعة جنوب غربي العاصمة العراقية، بعد انسحاب المتظاهرين منه، ورفع حظر التجوال عن المدينة.

وتعمد مئات المحتجين مساء الجمعة اقتحام مطار مدينة النجف ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية.

وسارعت وزارة النقل العراقية إلى تحويل الطائرات من مطار النجف إلى بغداد وباشرت بنقل المسافرين برا.

وتشهد النجف، مظاهرات على غرار مدن البصرة والناصرية والعمارة، احتجاجا على سوء الخدمات الحكومية، والفساد الإداري وتردي الوضع الاقتصادي، ما دفع السلطات المحلية إلى فرض حظر للتجوال.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية الحدث" بأن متظاهرين قاموا بإحراق مقرات تابعة لكتائب #حزب_الله في محافظة #النجف.واجتاحت مظاهرات غاضبة... احتجاجات العراق.. متظاهرون يحرقون مقر "حزب الله" بالنجف العراق

ودفعت الاحتجاجات في العراق بالمجلس الوزاري للأمن الوطني لعقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الأمني.

وتتواصل الاحتجاجات في كبرى مدن الجنوب، البصرة، لليوم الخامس على التوالي، حيث خرج محتجون إلى شوارع المدينة ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر البحري للبضائع، مطالبين بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الحكومية.

المحتجون وسعوا نطاق احتجاجاتهم حيث اقتحموا مبنى المحافظة في النجف ومنها اقتحموا مقرات الأحزاب كحزب الدعوة وتيار الحكمة ومحاولاتهم اقتحام مقرات كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وتمت مواجهة المحتجين بالرصاص الحي من قبل حراس المقرات.

بدورها المرجعية الدينية في النجف عبرت عن تأييدها لمطالب المتظاهرين مع التشديد على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة فضلا عن حث القوات الأمنية الحفاظ على سلامة المحتجين وكذلك مقتدى الصدر.

هذا وأعلنت دائرة صحة محافظة ميسان (الجنوب)، أمس الجمعة، عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 15 آخرين في التظاهرات التي شهدتها مدينة العمارة، مركز المحافظة، يوم الجمعة.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ميسان محمد الكناني، إن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها ميسان بلغت قتيلا واحدا و15 جريحا.