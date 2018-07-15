العبادي يأمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار على المحتجين

أمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، اليوم الأحد، قوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين المطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل جنوبي البلاد، وذلك بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى الأسبوع الماضي.

تصريحات العبادي جاءت عقب اجتماعه بوزيري الدفاع عرفان الحيالي، والداخلية قاسم الأعرجي، وعدد من قادة الأمن، في مقر الحكومة بالعاصمة بغداد، لبحث تداعيات الاحتجاجات المتواصلة منذ أسبوع، حسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

موضوع يهمك قال مسؤول أمني عراقي، إن اثنين من المحتجين قتلا في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في بلدة السماوة، اليوم الأحد، وسط... العراق: مقتل متظاهرين في مواجهات مع الشرطة في السماوة العراق

وقال العبادي إن "التظاهر السلمي حق للمواطن ونحن نستجيب له"، واستدرك: "لكن إخراج التظاهرات عن سياقاتها بحرق بنايات مؤسسات الدولة والاعتداء على القوات الأمنية، يمثل محاولة لإرجاع البلد إلى الوراء".

وأوضح أن "هناك جهات من الجريمة المنظمة مهية لإحداث حالة فوضى"، دون أن يذكرها. وأشار إلى أن من وصفهم بـ"المخربين" قاموا بضرب خط كهرباء بسماية (جنوب بغداد) "وهذا ضرر للمواطن وللدولة".

وأضاف العبادي أن "أكثر المتظاهرين سلميون، وهناك قلة تريد التخريب واستخدام مطالب المتظاهرين لإحداث ضرر".

ودعا رئيس الوزراء العراقي الأجهزة الأمنية لتكون "على أهبة الاستعداد، لأن الإرهاب يريد أن يستغل أي حدث".