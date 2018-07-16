200 متظاهر أمام حقل للغاز جنوب العراق.. والاحتجاج مستمر

تجمع نحو 200 متظاهر عند المدخل الرئيسي لحقل السيبة للغاز الطبيعي في جنوب #العراق، الاثنين، فيما تتواصل الاحتجاجات والاضطرابات منذ أسبوع بسبب تردي الخدمات في مدن الجنوب، وفق الشرطة العراقية ومصادر في قطاع الطاقة.

وقال مسؤولون في الحقل، إن الاحتجاج لم يؤثر على العمليات في السيبة، وتدير الحقل شركة "كويت إنرجي".

واحتشد سكان مدينة البصرة الغاضبون عند المدخل الرئيسي لثلاثة حقول نفط رئيسية هي غرب القرنة 1 وغرب القرنة 2 والرميلة. ولم يؤثر الاحتجاج على إنتاج الخام أو عمليات التصدير.

من جانبهم، أعلن ثلاثة مسؤولين بميناء أم قصر العراقي أنه من المتوقع أن يدخل الميناء حيز التشغيل الكامل، الاثنين أو الثلاثاء، بعد إغلاقه بسبب الاحتجاجات. وذكر المسؤولون أنه من المنتظر أن يعود جميع الموظفين لعملهم وأن تعود خدمة الإنترنت في الميناء، الذي يستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر ومعدات شركات الطاقة.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أمني عراقي بأن اثنين من المحتجين قتلا في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في بلدة السماوة، الأحد، وسط تزايد حدة الاضطرابات.

وأوضح المسؤول: "حاول مئات الأشخاص اقتحام مبنى محكمة. جرى إطلاق النار علينا. لم يتضح من الذي يطلق النار. لم يكن أمامنا أي خيار سوى إطلاق النار".

واستمرت الاحتجاجات في مدن جنوب العراق، الأحد، مع محاولات لاقتحام مقرات إدارية وحقل للنفط رغم إعلان الحكومة، مساء السبت، اتخاذ إجراءات تنموية لاحتواء الاضطرابات.

موضوع يهمك قال مسؤول أمني عراقي، إن اثنين من المحتجين قتلا في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في بلدة السماوة، اليوم الأحد، وسط... العراق: مقتل متظاهرين في مواجهات مع الشرطة في السماوة العراق

وفي البصرة، حاول متظاهرون اقتحام مبنى المحافظة وسط المدينة، لكن الشرطة قامت بتفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع. كما أصيب 4 أشخاص أثناء إطلاق الشرطة العراقية النار في الهواء لتفريق المحتجين.

وحاول متظاهرون اقتحام حقل الزبير النفطي جنوب غربي البصرة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم، ما أسفر عن سقوط جرحى بينهم، كذلك أصيب عدد من الصحافيين بحالات اختناق.

وأغلق المحتجون، الذين يطالبون بوظائف وبتحسين الخدمات الحكومية، المداخل إلى ميناء أم قصر الجنوبي الذي يستقبل السلع والبضائع.