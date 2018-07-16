مع استمرار الاحتجاجات.. عودة الإنترنت لبعض مناطق العراق

عادت خدمات الإنترنت في العاصمة العراقية #بغداد وبعض المناطق، فيما بقيت الخدمة محجوبة في أماكن أخرى.

وكان الإنترنت قد توقف في أغلب مناطق #العراق منذ أكثر من يومين، وسط الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

كما أبدى مواطنون غضبهم بسبب تعطل مصالحهم وأعمالهم اليومية المرتبطة بالإنترنت.

وأمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، الأحد، قوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين المطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل جنوب البلاد، وذلك بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى الأسبوع الماضي.

وجاءت تصريحات العبادي عقب اجتماعه بوزيري الدفاع، عرفان الحيالي، والداخلية، قاسم الأعرجي، وعدد من قادة الأمن، في مقر الحكومة بالعاصمة، لبحث تداعيات الاحتجاجات المتواصلة منذ أسبوع، وفق التلفزيون الرسمي.

وقال العبادي إن "التظاهر السلمي حق للمواطن ونحن نستجيب له"، مستدركاً "لكن إخراج التظاهرات عن سياقاتها بحرق بنايات مؤسسات الدولة والاعتداء على القوات الأمنية، يمثل محاولة لإرجاع البلد إلى الوراء".

كذلك أوضح أن "هناك جهات من الجريمة المنظمة تهيئ لإحداث حالة فوضى"، دون أن يذكرها، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ"المخربين" قاموا بضرب خط كهرباء بسماية (جنوب بغداد) وهذا "ضرر للمواطن وللدولة".