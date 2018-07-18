انفجارات تهز حياً تجارياً بكركوك.. وسقوط 13 جريحاً

أفاد مراسل "العربية"، في العراق، عن إصابة 13 شخصاً في سلسلة انفجارات قنابل مزروعة على الطرق في مدينة كركوك النفطية بشمال العراق مساء الأربعاء.

وقال مسؤول في الشرطة إن القنابل انفجرت في حي تجاري بالمدينة.

وأوردت وسائل إعلام عراقية أن انفجارات أخرى هزت وسط المدينة نتيجة سقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" قرب مستشفى، مشيرة إلى وجود استنفار أمني لمعرفة مصادر الصواريخ.

وهزمت قوات الأمن متشددي تنظيم داعش إلى حد بعيد حيث طردتهم من الموصل ومدن وبلدات أخرى.



لكن التنظيم الإرهابي لا يزال ينفذ هجمات قرب كركوك وفي مناطق أخرى من العراق.