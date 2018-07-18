قتیلان من حزب کردي معارض بقصف إیراني علی شمال العراق

قتل اثنان من عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بقصف مدفعي إيراني استهدف مقرات للحزب الثلاثاء، في نواحي جبال قنديل الواقعة بإقليم كردستان العراق.

وذكر موقع "كردستان ميديا" التابع للحزب، أن القتيلين هما رحيم رستم داستان وإدريس درويش، اللذان لقيا مصرعهما أثناء قصف مدفعية الحرس الثوري المناطق الحدودية الجبلية بين إيران والعراق في نواحي بيرانشهر وتشومان وسيدكان.

ويقول ناشطون أكراد إن القصف الايراني جاء رداً على تحركات عسكرية قام بها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أخيراً داخل مناطق كردستان غرب إيران.

وكانت عناصر من الحزب اشتبكت في 5 حزيران/يونيو الماضي، مع قوات حرس الحدود الإيرانية وقتلت 2 منهم في منطقة سردشت، غرب إيران.

وقال قائد حرس الحدود الإيراني حينها إن المهاجمين كانوا 20 مسلحاً وقد حاولوا اقتحام النقطة الحدودية واشتبكوا مع حرس الحدود وقتلوا اثنين منهم لكنهم عقب الاشتباكات عادوا إلى عمق الأراضي العراقية.

ويتواجد مسلحو هذا الحزب بالإضافة الى الأحزاب الكردية الإيرانية كالحزب الديمقراطي (حدكا) وحزب "بيجاك" وحزب "كومله" وغيرها، على المثلث الحدودي بين إيران والعراق وتركيا في داخل أراضي إقليم كردستان العراق، فضلاً عن فصائل أخرى تنتشر في جبال قنديل، وتنفذ بين الفينة والأخرى عمليات مسلحة ضد الحرس الثوري والقوات الإيرانية عبر الحدود.