الصدر يدعو لتأجيل تشكيل الحكومة لحين الاستجابة للمحتجين

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته بالانتخابات العراقية في 12 مايو/أيار، جميع الساسة إلى التوقف عن جهود تشكيل الحكومة الجديدة لحين الاستجابة لكل مطالب المحتجين بتحسين الخدمات في الجنوب.

وقال الصدر على تويتر في أول تعليق علني له على الاضطرابات التي تجتاح الجنوب "على كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة".

وتسعى الحكومة المركزية إلى احتواء الاحتجاجات المستمرة منذ الثامن من يوليو في جنوب البلاد، وذلك على وقع ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا خلالها، ووصل العدد إلى 8 قتلى، و60 مصابا.

في المقابل، اعتبرت السلطات العراقية أن المظاهرات مفتعلة، رغم أن مطالب المحتجين محقة.

فيما دعا رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة لتوفير الخدمات التي يطالب بها المتظاهرون.

في حين اعتبر الناطق الرسمي باسم الداخلية العراقية العميد يحيى رسول، أن القوات العراقية تعمل بكافة إمكانياتها للحفاظ على أرواح المواطنين، وتأمين التظاهرات، والحفاظ على المال العام والخاص.