العراق.. 40 مليون دولار خسائر يومية بسبب الإنترنت

حجم خسائر الشركات العامة والقطاع الخاص، بعد القرار الحكومي الخاص بإيقاف خدمات الإنترنت خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات، وصل إلى نحو 40 مليون دولار يومياً، حسب المختصين.

وقال الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد، أمير الموسوي لـ"العربية.نت" إن الحكومة ارتكبت خطأ فادحاً بقطعها لخدمات الإنترنت، الذي يعتبر الشريان الرئيسي لحياة عامة الناس، والشركات التجارية خاصة.

وأضاف الموسوي، أن الكثير من شركات الطيران والمستشفيات ومعظم دوائر الدولة المستخدمة لخدمة الإنترنت، تكبدت خسائر جسيمة في الجوانب المالية والتجارية، وصلت حسب التقديرات الأولية إلى نحو أربعين مليون دولار.

وكان مجلس الأمن الوزاري في العراق، قد اتخذ قراراً بإيقاف خدمات الشبكة العنكبوتية في عموم العراق، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت من البصرة نحو باقي محافظات الوسط.

وكان التلفزيون الرسمي العراقي نقل في وقت سابق، عن المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، قوله إن سبب قطع الإنترنت، هو قطع الكابل الخاص بنقل الإنترنت من قبل مخربين في محافظة البصرة، موضحاً بأن كوادر الوزارة باشرت بصيانة الخط الناقل.