شاهد.. مشاهير يدعمون التظاهرات في العراق

عبّر عدد من الفنانين العراقيين عن دعمهم للاحتجاجات في #العراق، داعين الشعب للنزول إلى ساحات #التظاهرات للتعبير عن رفضهم الوضع الاقتصادي والخدمي الذي يمر به العراق منذ أكثر من عقد.

الإعلامية #سهير_القيسي عبّرت عن تضامنها مع الشعب من خلال صفحتها التي يتابعها أكثر من مليوني شخص، معلنة رفضها الممارسات الحكومية بقطع الإنترنت والاعتقالات العشوائية التي نفذتها عدد من الجهات الأمنية بحق الناشطين والمتظاهرين.

أما المغنية العراقية #شذى_حسون، فقد دعت إلى تغيير الواقع المزري الذي يمر به العراق، واستمرار الاحتجاجات السلمية.

ومن جانبه، أعلن الإعلامي العراقي ومقدم البرامج السياسية #سعدون_محسن نزوله إلى ساحات التظاهر، داعيا العراقيين إلى المشاركة الفعالة في محافظاتهم لتشديد الضغط على الحكومة، لتنفيذ المطالب الشرعية.

الحاصلة على المرتبة الأولى في البرنامج العربي الشهير The Voice #دموع_تحسين، دعت في مقطع فيديو مسجل العراقيين إلى البقاء في ساحات التظاهر لحين الحصول على حقوقهم المشروعة.

وبدوره، دعا المغني العراقي حسام الرسام من خلال مقطع غنائي، العراقيين إلى المشاركة الفعالة في المظاهرات.

كما دعت الفنانة #رحمة_رياض أحمد، العراقيين إلى التظاهر اليوم الجمعة، والبقاء حتى الحصول على الحقوق المشروعة.

وفي ذات السياق، أعلنت نقابة المعلمين في محافظة كربلاء، عن دعمها ومشاركتها في مظاهرات اليوم، مشيرة إلى وجوب تحسين الواقع المعيشي والخدمي لكل العراقيين.